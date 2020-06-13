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Аналитик Васильев рассказал об особенностях восстановления мировой экономики

Аналитик Васильев рассказал об особенностях восстановления мировой экономики

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10:54   13 Июня 2020
Экономика

Аналитик Васильев рассказал об особенностях восстановления мировой экономики

Аналитик Васильев рассказал об особенностях восстановления мировой экономики

Процесс восстановления мировой экономики будет постепенным и займет несколько лет, считает главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.

На реабилитацию экономической отрасли могут повлиять новые волны коронавирусной инфекции. Ситуация также будет зависеть от степени обострения отношений между США и КНР, заявил Васильев.

Изменение потребительского поведения в условиях пандемии приведет к перестройке глобальной экономики в сторону цифровизации. Большую роль будет играть стимулирующая политика мировых регуляторов и правительств, передает мнение эксперта издание "Российская газета".

Ослабление ограничительных мер по борьбе с коронавирусом уже сказывается на экономике. Положительный эффект приносит стабилизация ситуации на рынке нефти благодаря договоренностям в рамках ОПЕК+, отметил аналитик.

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Автор: Яна Либерман
#прогнозы #мировая экономика #коронавирус

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