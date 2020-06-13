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10:52   13 Июня 2020
Политика

NI: Россия укрепляет оборону из-за высокой активности НАТО

NI: Россия укрепляет оборону из-за высокой активности НАТО

Кремль давно наблюдает повышенную военную активность со стороны Североатлантического альянса у своих границ, заявил американский публицист Питер Сучиу.

Журналист The National Interest напомнил, что Россия испытывает агрессию со стороны многих стран на протяжении последних столетий. 

По мнению Сучиу, Москва давно замечает активность НАТО у своих границ. Несмотря на то, что для большинства американцев это может казаться надуманным, России стоит опасаться.

После распада СССР Российская Федерация была ослаблена. Американский публицист напомнил, что ближайшие соседи России уже входят в состав НАТО. Поэтому не удивительны действия России по наращиванию обороны, военных учений, производства и улучшения военной техники, в том числе танки Т-14 "Армата" и подводные ракеты. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сша

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