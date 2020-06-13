Мурадов назвал стремление Зеленского найти партнеров для обсуждения Крыма безысходностью

Стремление президента Украины Владимира Зеленского найти партнеров для обсуждения вопроса Крыма основано на безысходности, заявил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Недавно Зеленский в своем Twitter сообщил, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня. Он предложил это премьер-министру Швеции Стефану Левену во время их телефонного разговора, который поддержал инициативу Зеленского.

Мурадов заявил, что сочувствует украинскому президенту в его безысходности при выборе партнера для обсуждения этого вопроса, поскольку Крым уже давно воспринимается во всем мире как территория России, сообщает РИА Новости.

Телеканал "360" сообщал, что Зеленский перешел на особый режим работы в связи с тем, что его супруга Елена Зеленская заболела коронавирусной инфекцией.