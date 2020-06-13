Bloomberg: 2020 год станет худшим для экономики со времен Второй мировой

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) станет для мировой экономики худшим со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Всемирный банк.

В результате кризиса и сокращения доходов миллионы людей окажутся в нищете, отмечают аналитики. Bloomberg напоминает, что корпоративный долг американских компаний в первом квартале текущего года взлетел до рекордного уровня 1952 года. Долг фирм вырос на 18,8%, или на 755 млрд долларов в денежном выражении.

Кризис не обошел и европейскую экономику. Так, депозиты домашних хозяйств четырех крупнейших стран еврозоны выросли более чем на 100 млрд евро в марте и апреле, что в три раза больше средних темпов роста за последние десять лет, передает издание "Красная весна".

Ранее главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев рассказал, что процесс восстановления мировой экономики после пандемии займет несколько лет и значительно изменит ее структуру. По его словам, экономика будет перестраиваться в сторону большей цифровизации, а многие процессы перейдут в онлайн.