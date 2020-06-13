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10:39   13 Июня 2020
Общество

Власти Пекина ввели военное положение из-за обнаружения коронавируса на местном рынке

Власти Пекина ввели военное положение из-за обнаружения коронавируса на местном рынке

Причиной введения военного положения в районе Фэнтай на юге Пекина стало обнаружение коронавирусной инфекции на оптовом рынке "Синьфади", сообщил заместитель руководителя парткома района Чу Цзюньвэй.

Местные власти сразу после обнаружения очага COVID-19 сформировали оперативный штаб для борьбы с инфекцией. В районе будет усилен контроль, а также оперативно организован необходимый процесс диагностики и лечения в медицинских учреждениях всех уровней. Все меры профилактики должны исполняться в обязательном порядке, цитирует Цзюньвэя РИА Новости.

Также будут отменены занятия в учебных заведениях и детских садах, расположенных рядом с рынком "Синьфади", который был закрыт на карантин 13 июня. Эпидемиологическое обследование выявило наличие коронавируса на доске для разделки импортированного лосося. На данный момент коронавирус обнаружили у 45 сотрудников рынка.

Ранее телеканал "360" рассказал, как будут работать кафе и рестораны будут работать после открытия. В некоторых регионах России заведения можно посетить уже после 15 июня.

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Автор: Яна Либерман
#китай #пекин #рынок #коронавирус

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