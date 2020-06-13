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10:10   13 Июня 2020
Общество

Мурашко предупредил, что планы россиян на отдых могут измениться из-за коронавируса

Мурашко предупредил, что планы россиян на отдых могут измениться из-за коронавируса

Отдых россиян этим летом будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Нужно быть готовыми к тому, что планы могут поменяться, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Ситуация с коронавирусом постоянно изменяется, заявил министр. По его словам, нельзя с уверенностью сказать, что в выбранном для отдыха городе будет безопасная и спокойная обстановка. Однако Мурашко надеется, что все будет в порядке.

Планы россиян также могут измениться, если это будет касаться проблем со здоровьем конкретного человека на фоне пандемии коронавируса. Об этом глава ведомства рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

Первым туристов из регионов России начнет принимать Крым — с 1 июля. При этом жители полуострова могут планировать свой отдых в местных санаториях и отелях уже с 15 июня, пишет "360".

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Автор: Илья Романович
#отдых #минздрав #коронавирус #Мурашко

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