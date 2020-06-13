Малькевич: боевики ПНС Ливии после пыток перевели похищенного Шугалея в больницу

Прошлогодняя командировка сотрудников ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливию обернулась для них кошмаром. Уже больше года они содержатся в тюрьме "Митига" ПНС Ливии, где их подвергают физическому и психологическому насилию.

Надежда на возвращение Шугалея и Суэйфана домой, которая у главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича вспыхнула на днях после известий о вылете главы террористического Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа из Триполи, быстро погасла. Как сообщает Федеральное агентство новостей, Малькевич узнал вчера, что обоих социологов действительно привезли на борт Сарраджа, но тот, увидев состояние Шугалея, решил, что в таком виде его России отдавать нельзя. Сейчас есть сведения о том, что Максим Шугалей переведен в больницу.

Александр Малькевич написал ему краткое письмо, текст которого приводит ФАН. Глава ФЗНЦ отметил мужество и стойкость Шугалея. Он сообщил Шугалею, что в России и в остальном мире миллионы людей знают о его героизме и несгибаемости и ждут его возвращения домой.