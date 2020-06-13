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9:37   13 Июня 2020
Происшествия

Скончался депутат Законодательной думы Хабаровского края

Скончался депутат Законодательной думы Хабаровского края

Брат главы Хабаровского края Вячеслав Фургал умер больнице. Причина смерти парламентария на настоящий момент неизвестна.

Депутат умер ночью в субботу, 13 июня. Ему было 67 лет, сообщило РИА Новости. В больницу он попал с подозрением на COVID-19. Скончался Фургал после двух дней, проведенных в состоянии комы.

Вячеслав Фургал приходился страшим братом Сергею Фургалу, главе Хабаровского края. Вячеслав Фургал стал депутатом в 2010 году. Позднее в 2014 и 2019 годах он переизбирался на эту должность.

Дума причины смерти парламентария не указала. Впервые Фургала избрали депутатом Законодательной думы Хабаровского края в 2010 году, в 2014 и 2019 годах его переизбирали на очередной срок. Он представлял ЛДПР и возглавлял бюджетный комитет.

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Автор: Кристина Мокроусова
#здоровье #депутат #COVID-19

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