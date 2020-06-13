Скончался депутат Законодательной думы Хабаровского края

Брат главы Хабаровского края Вячеслав Фургал умер больнице. Причина смерти парламентария на настоящий момент неизвестна.

Депутат умер ночью в субботу, 13 июня. Ему было 67 лет, сообщило РИА Новости. В больницу он попал с подозрением на COVID-19. Скончался Фургал после двух дней, проведенных в состоянии комы.

Вячеслав Фургал приходился страшим братом Сергею Фургалу, главе Хабаровского края. Вячеслав Фургал стал депутатом в 2010 году. Позднее в 2014 и 2019 годах он переизбирался на эту должность.

Дума причины смерти парламентария не указала. Впервые Фургала избрали депутатом Законодательной думы Хабаровского края в 2010 году, в 2014 и 2019 годах его переизбирали на очередной срок. Он представлял ЛДПР и возглавлял бюджетный комитет.