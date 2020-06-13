Трамп перенес свой предвыборный митинг на 20 июня из-за Дня свободы

Первый после длительного перерыва предвыборный митинг принял решение перенести американский лидер Дональд Трамп. Мероприятие должно было пройти 19 июня в Талсе.

Трамп указал, что дата проведения его первого после длительного перерыва предвыборного митинга совпадает с Днем свободы, который отмечают в США 19 июня. По его словам, множество друзей и сторонников среди афроамериканцев обратились к нему с предложением перенести мероприятие из уважения к этому празднику.

Глава США сообщил, что перенес предвыборный митинг на 20 июня, чтобы удовлетворить их просьбы. Он подчеркнул, что более 200 тысяч человек хотят приобрести билеты на мероприятие.

Телеканал "360" сообщал, что американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности признать свое поражение на предстоящих выборах президента, указав, что такой вариант развития событий будет "печальным для всей страны".