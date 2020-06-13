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Ракова сообщила о 1534 выздоровевших от коронавируса пациентах за последние сутки в Москве

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9:22   13 Июня 2020
Общество

Ракова сообщила о 1534 выздоровевших от коронавируса пациентах за последние сутки в Москве

Ракова сообщила о 1534 выздоровевших от коронавируса пациентах за последние сутки в Москве

Более 1500 пациентов с положительным тестом на COVID-19 полностью вылечились и выписаны за последние сутки в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

На сегодняшний день в Москве выздоровели 119 558 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне в столице выписали 2255 пациентов.

Ранее доктор биологических наук, а также профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила о том, что носители COVID-19, которых зачастую называют бессимптомными, могут не заметить сокращение объема легких и ухудшение функции почек. Она обозначила, что в случае, если у человека обнаружили положительный тест на коронавирус, но симптомов он не ощущает, следует дойти до томографии и посмотреть, что с легкими.

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #ракова #коронавирус

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