Более 1500 пациентов с положительным тестом на COVID-19 полностью вылечились и выписаны за последние сутки в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

На сегодняшний день в Москве выздоровели 119 558 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне в столице выписали 2255 пациентов.

Ранее доктор биологических наук, а также профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила о том, что носители COVID-19, которых зачастую называют бессимптомными, могут не заметить сокращение объема легких и ухудшение функции почек. Она обозначила, что в случае, если у человека обнаружили положительный тест на коронавирус, но симптомов он не ощущает, следует дойти до томографии и посмотреть, что с легкими.