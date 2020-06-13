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8:51   13 Июня 2020
Общество

Скрытые носители COVID-19 часто не замечают нарушений в работе почек и легких

Скрытые носители COVID-19 часто не замечают нарушений в работе почек и легких

У многих инфицированных коронавирусом, которые не имеют симптомов заболевания, есть общие признаки. Об этом заявила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

Биолог Баранова рекомендовала сделать компьютерную томографию, если вдруг вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов. По ее словам, у "бессимптомных" легкие сокращаются в объеме. Это можно было бы доказать с помощью стереометрии, если бы все пациенты проходили подобные замеры задолго до пандемии. 

Зараженный коронавирусом также может не замечать снижение функции почек. Баранова рекомендовала сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию.

По состоянию на 13 июня, с начала пандемии умерли 430 050 пациентов с коронавирусной инфекций по всему миру. Количество выявленных случаев COVID-19 достигло 7 774 592 человек. Полностью поправились 3 965 299 пациентов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#здоровье #пандемия #коронавирус

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