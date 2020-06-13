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8:21   13 Июня 2020
Общество

"Желтый" уровень опасности ввели в Москве из-за порывистого ветра

"Желтый" уровень опасности ввели в Москве из-за порывистого ветра

"Желтый" уровень погодной опасности введен в Москве и Московской области до вечера воскресенья из-за порывистого ветра. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

В сообщении говорится, что явление потенциально опасной степени. Предупреждение действует в двух регионах с 01:00 13 июня по 21:00 14 июня. Об этом пишет РИА Новости.

Гидрометцентр ранее сообщал о наступлении аномальной жары со вторника следующей недели в европейской части России. Ученные с помощью математических моделей смогли выяснить, когда возникает засуха летом. По их исследованиям, выяснилось, что это происходит после теплой весны и умеренно влажной зимы.

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Автор: Василий Пименов
#москва #опасность #сильный ветер

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