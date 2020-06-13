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7:38   13 Июня 2020
Происшествия

МЧС рассказало подробности взрыва на газораспределительной станции в Казани

МЧС рассказало подробности взрыва на газораспределительной станции в Казани

Взрыв в операторной предшествовал взрыву на газораспределительной станции в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Взрыв сжиженного газа произошел в наземном газохранилище. Согласно данным минздрава республики, в результате ЧП один человек погиб и двое пострадали.

МЧС сообщает, что по прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в 22.03 было установлено, что все произошло в здании операторной. Это привело к возгоранию стационарной емкости готовой продукции объемом две сотни кубических метров.

Операторная в результате инцидента обрушилась, отмечает РИА Новости. Пожарные извлекли из-под обломков четырех пострадавших. На месте был создан оперативный штаб.

Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что на месте ЧП происходит факельное горение. Высота огненного столба достигала 50 метров.  В ведомстве уточнили, что превышения вредных веществ в воздухе на месте происшествия выявлено не было.

Прокуратура Московского района Казани по поручению прокурора республики начала свою проверку.  По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

ФАН публикует видеозапись с места инцидента.

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Автор: Илья Романович
#взрыв #казань #газораспределительная станция

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