МЧС рассказало подробности взрыва на газораспределительной станции в Казани

Взрыв в операторной предшествовал взрыву на газораспределительной станции в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Взрыв сжиженного газа произошел в наземном газохранилище. Согласно данным минздрава республики, в результате ЧП один человек погиб и двое пострадали.

МЧС сообщает, что по прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в 22.03 было установлено, что все произошло в здании операторной. Это привело к возгоранию стационарной емкости готовой продукции объемом две сотни кубических метров.

Операторная в результате инцидента обрушилась, отмечает РИА Новости. Пожарные извлекли из-под обломков четырех пострадавших. На месте был создан оперативный штаб.

Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что на месте ЧП происходит факельное горение. Высота огненного столба достигала 50 метров. В ведомстве уточнили, что превышения вредных веществ в воздухе на месте происшествия выявлено не было.

Прокуратура Московского района Казани по поручению прокурора республики начала свою проверку. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

ФАН публикует видеозапись с места инцидента.