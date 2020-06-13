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Власти Чехии закрыли дело о "попытках" России отравить политиков из Праги рицином

Власти Чехии закрыли дело о "попытках" России отравить политиков из Праги рицином

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7:08   13 Июня 2020
Политика

Власти Чехии закрыли дело о "попытках" России отравить политиков из Праги рицином

Власти Чехии закрыли дело о "попытках" России отравить политиков из Праги рицином

Чехия закрыла дело о якобы отравлении Россией политиков из Праги ядом рицином. Однако отношениям между странами уже нанесен урон.

Скандал начался после того, как чешское издание Respekt сообщило, что в Прагу прибыл мужчина из России с дипломатическим паспортом, а при нем был рицин. Журналисты заявили, что "отравитель" собирался расправиться с двумя муниципальными политиками в Праге, которые причастны к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а также переименованию площади, где стоит посольство РФ, в честь Бориса Немцова. 

После этого Чехия выслала двух российских дипломатов. В России данные обвинения назвали бездоказательными, а также отметили, что Чехия раз за разом наносит удары по сотрудничеству между странами, пишет "Царьград".

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Автор: Василий Пименов
#чехия #отравление #российские дипломаты #рицин

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