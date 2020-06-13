Военные США используют пограничный переход в Хасаке для контрабанды сирийской нефти

Американские военные продолжают незаконно вывозить сирийскую нефть. Они используют для этого пограничный переход "Аль-Ярубия", расположенный в восточной части провинции Хасака.

Контрабандные поставки нефти идут из Сирии в Ирак. Американцы подготовили 50 танков и транспортных средств с незаконно добытым сырьем. Они проследовали к иракской границе. Информацией об этом поделилось Федеральное агентство новостей, сославшись на военный источник в САР Ахмада Марзука.

В других сводках о сирийской провинции Хасака сказано, что протурекцие боевики продолжают поджигать здесь сельскохозяйственные поля. Огонь уже уничтожил более 50 тысяч квадратных метров засеянных земель.

Минобороны РФ ранее продемонстрировало спутниковые снимки. На них видно, как США крадут сирийскую нефть, вывозя ее цистернами с территории САР.