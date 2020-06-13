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6:00   13 Июня 2020
Общество

Председатель СК РФ поручил изучить уголовное дело об убийстве младенца в Калининграде

Председатель СК РФ поручил изучить уголовное дело об убийстве младенца в Калининграде

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить дело, возбужденное в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главного врача родильного дома Елены Белой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В сообщении СК РФ говорится, что женщин на предварительном следствии обвинили в организации и совершении убийства. После создания доказательной базы дело был направлено в суд для рассмотрения по существу, отмечает ведомство. Об этом пишет РИА Новости.

Врач Леонид Рошаль в ходе церемонии вручения медалей Героя Труда рассказал президенту РФ о деле калинградских врачей. Медик сообщил, что готов лично встать на защиту коллег. После этого Бастрыкин поручил изучить все обстоятельства этого дела.

Елену Белую обвинили в превышении должностных полномочий осенью 2018 года после смерти новорожденного. Элину Сушкевич также обвинили в убийстве после того, как она была вызвана в местную больницу.

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Автор: Руслан Неглинный
#ск рф #врачи #бастрыкин

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