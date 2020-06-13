Председатель СК РФ поручил изучить уголовное дело об убийстве младенца в Калининграде

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить дело, возбужденное в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главного врача родильного дома Елены Белой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В сообщении СК РФ говорится, что женщин на предварительном следствии обвинили в организации и совершении убийства. После создания доказательной базы дело был направлено в суд для рассмотрения по существу, отмечает ведомство. Об этом пишет РИА Новости.

Врач Леонид Рошаль в ходе церемонии вручения медалей Героя Труда рассказал президенту РФ о деле калинградских врачей. Медик сообщил, что готов лично встать на защиту коллег. После этого Бастрыкин поручил изучить все обстоятельства этого дела.

Елену Белую обвинили в превышении должностных полномочий осенью 2018 года после смерти новорожденного. Элину Сушкевич также обвинили в убийстве после того, как она была вызвана в местную больницу.