Дочь Ефремова попросила извинений у семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, который погиб в аварии с участием ее отца.

В интервью изданию Wonderzine дочь артиста рассказала, что приносит соболезнования и искренние извинения. Она отметила, что ей очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вернуть близкого человека. Анна Мария рассказала, что пыталась выйти на связь с семьей погибшего, но ей никто не ответил. Девушка добавила, что она хочет вернуться домой, где отец никого не убивал, но дома уже нет.

В понедельник в центре Москвы Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Его доставили в больницу с серьезными травмами. Утром он скончался. Артиста отправили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть человека.

Ефремов выложил видеообращение с извинениями семье погибшего в ДТП. Он просит прошения у всех, отмечая, что больше нет никакого Ефремова, он всех предал. Судья Сталина Гуревич рассказала, что это видео не нарушает правил нахождения под домашним арестом.