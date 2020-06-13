Посольство РФ в Латвии раскритиковало ограничение телевещания на русском языке

Посольство РФ в Латвии резко раскритиковало утвержденные парламентом республики поправки, сокращающие вещание телепередач на русском языке. Об этом сообщает диппредставительство на своей странице в Facebook.

Дипломаты заявляют, что латвийский сейм в очередной раз сделал "подарок" населению страны, ограничивающий вещание. Подчеркивается, что это было сделано под надуманным предлогом и с откровенным вмешательством в личную жизнь латвийских граждан. Данные действия также препятствуют их доступу к альтернативным и объективным источникам информации.

Посольство РФ отмечает, что может повториться ситуация, как в фашистской Германии: "инвентаризация" книг на русском и последующее их сожжение.

Сейм Латвии 11 июня в окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий резкое сокращение трансляции русскоязычных каналов. Также предусматривается увеличение числа передач на официальных языках ЕС и ЕЭЗ.