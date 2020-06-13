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Вильфанд: аномальная жара придет в центр Европейской части РФ с 16 июня

Вильфанд: аномальная жара придет в центр Европейской части РФ с 16 июня

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4:04   13 Июня 2020
Общество

Вильфанд: аномальная жара придет в центр Европейской части РФ с 16 июня

Вильфанд: аномальная жара придет в центр Европейской части РФ с 16 июня

Превышающий норму температурный фон установится в центре Европейской части РФ со вторника. Об этом сообщил ТАСС научрук Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Начиная с 16 числа, в центре региона будет наблюдаться жара в районе 25 градусов. На западе европейской части РФ ожидается температура выше нормы на четыре градуса, а также на два — в восточной части.

Вильфанд в беседе с ТАСС отметил, что температурный фон в Москве со вторника будет наблюдаться в диапазоне 25-30 градусов.

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Автор: Яна Либерман

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