Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный

"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный

 Адвокат рассказала, что видеообращение Ефремова не является нарушением домашнего ареста

Адвокат рассказала, что видеообращение Ефремова не является нарушением домашнего ареста
"Газпром" назвал смену руководства "Белгазпромбанка" незаконной

"Газпром" назвал смену руководства "Белгазпромбанка" незаконной

 ЦПВС: террористы обстреляли населенный пункт Мелладж в Идлибе

ЦПВС: террористы обстреляли населенный пункт Мелладж в Идлибе
Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

 Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям
"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный

"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный

 Адвокат рассказала, что видеообращение Ефремова не является нарушением домашнего ареста

Адвокат рассказала, что видеообращение Ефремова не является нарушением домашнего ареста
"Газпром" назвал смену руководства "Белгазпромбанка" незаконной

"Газпром" назвал смену руководства "Белгазпромбанка" незаконной

 ЦПВС: террористы обстреляли населенный пункт Мелладж в Идлибе

ЦПВС: террористы обстреляли населенный пункт Мелладж в Идлибе
Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

 Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям
3:32   13 Июня 2020
Общество

"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный

"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный

"Роскосмос" планирует совершить два десятка пусков ракет-носителей с космодрома Байконур и сделать шесть стартов с Восточного за 12 месяцев. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Три пуска ракет "Протон" и семнадцать стартов ракет "Союз-2" с Байконура, а также шесть пусков "Союзов-2" с Восточного планируется осуществить с июля 2020 года по июль 2021.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году планируется выполнить 33 российских космических пуска, из которых девять могут сорваться из-за пандемии коронавируса и банкротства компании-оператора спутников OneWeb.

На данный момент выполнено семь стартов: четыре с космодрома Байконур и три с Плесецка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#байконур #роскосмос #плесецк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...