"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный

"Роскосмос" планирует совершить два десятка пусков ракет-носителей с космодрома Байконур и сделать шесть стартов с Восточного за 12 месяцев. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Три пуска ракет "Протон" и семнадцать стартов ракет "Союз-2" с Байконура, а также шесть пусков "Союзов-2" с Восточного планируется осуществить с июля 2020 года по июль 2021.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году планируется выполнить 33 российских космических пуска, из которых девять могут сорваться из-за пандемии коронавируса и банкротства компании-оператора спутников OneWeb.

На данный момент выполнено семь стартов: четыре с космодрома Байконур и три с Плесецка.