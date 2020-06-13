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 Адвокат рассказала, что видеообращение Ефремова не является нарушением домашнего ареста

Адвокат рассказала, что видеообращение Ефремова не является нарушением домашнего ареста
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2:56   13 Июня 2020
Общество

Адвокат рассказала, что видеообращение Ефремова не является нарушением домашнего ареста

Адвокат рассказала, что видеообращение Ефремова не является нарушением домашнего ареста

Записанное Ефремовым видеообращение к семье погибшего в ДТП водителя с извинениями не является нарушением домашнего ареста. Об этом сообщила РИА Новости адвокат Сталина Гуревич.

Гуревич пояснила, что актеру нельзя пользоваться интернетом, однако он может общаться с адвокатами и близкими родственниками. Также она отметила, что ему можно на домашнем аресте обмениваться документами и записывать видео. В случае, если видео с извинениями в сеть загрузили адвокаты, ужесточение меры пресечения Ефремову не грозит, сообщает РИА Новости.

Недавно в Сети появилось видео, где Ефремов принес извинения перед семьей погибшего в аварии Сергея Захарова, а также пообещал помощь. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале "Гражданин поэт". 

Трагическое ДТП произошло 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Черный джип под управлением известного актера Михаила Ефремова влетел в небольшой фургон российского производства, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчину госпитализировали. Однако его травмы оказались несовместимы с жизнью. Экспертиза установила, что актер был пьян в момент аварии, а также в его крови нашли наркотические вещества. Преступление актера может повлечь за собой тюремное заключение сроком до 12 лет лишения свободы.

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Автор: Борис Нестеров
#дтп #видео #ефремов

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