Адвокат рассказала, что видеообращение Ефремова не является нарушением домашнего ареста

Записанное Ефремовым видеообращение к семье погибшего в ДТП водителя с извинениями не является нарушением домашнего ареста. Об этом сообщила РИА Новости адвокат Сталина Гуревич.

Гуревич пояснила, что актеру нельзя пользоваться интернетом, однако он может общаться с адвокатами и близкими родственниками. Также она отметила, что ему можно на домашнем аресте обмениваться документами и записывать видео. В случае, если видео с извинениями в сеть загрузили адвокаты, ужесточение меры пресечения Ефремову не грозит, сообщает РИА Новости.

Недавно в Сети появилось видео, где Ефремов принес извинения перед семьей погибшего в аварии Сергея Захарова, а также пообещал помощь. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале "Гражданин поэт".

Трагическое ДТП произошло 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Черный джип под управлением известного актера Михаила Ефремова влетел в небольшой фургон российского производства, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчину госпитализировали. Однако его травмы оказались несовместимы с жизнью. Экспертиза установила, что актер был пьян в момент аварии, а также в его крови нашли наркотические вещества. Преступление актера может повлечь за собой тюремное заключение сроком до 12 лет лишения свободы.