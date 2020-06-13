"Газпром" назвал смену руководства "Белгазпромбанка" незаконной

Действия Нацбанка Белоруссии по смене руководства "Белгазпромбанка" нарушают закон. Об этом говорится в совместном заявлении "Газпромбанка" и "Газпрома".

Обе организации являются акционерами "Белгазпромбанка". В документе говорится, что 11 июня Нацбанк Белоруссии назначил исполняющего обязанности председателя правления и исполняющего обязанности зампреда правления "Белгазпромбанка". Назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления банка властями страны.

Действия регулятора расценены как нарушение законодательства республики и Евразийского экономического союза. Отмечается, что они непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров., а также клиентов и вкладчиков.

Акционеры намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами.