Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в цвет российского флага в честь Дня России

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в цвет российского флага в честь Дня России

 "Отмазываться не собираюсь": Ефремов заявил, что не будет пытаться избежать наказания

"Отмазываться не собираюсь": Ефремов заявил, что не будет пытаться избежать наказания
"Газпром" назвал смену руководства "Белгазпромбанка" незаконной

"Газпром" назвал смену руководства "Белгазпромбанка" незаконной

 ЦПВС: террористы обстреляли населенный пункт Мелладж в Идлибе

ЦПВС: террористы обстреляли населенный пункт Мелладж в Идлибе
Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

 Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в цвет российского флага в честь Дня России

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в цвет российского флага в честь Дня России

 "Отмазываться не собираюсь": Ефремов заявил, что не будет пытаться избежать наказания

"Отмазываться не собираюсь": Ефремов заявил, что не будет пытаться избежать наказания
"Газпром" назвал смену руководства "Белгазпромбанка" незаконной

"Газпром" назвал смену руководства "Белгазпромбанка" незаконной

 ЦПВС: террористы обстреляли населенный пункт Мелладж в Идлибе

ЦПВС: террористы обстреляли населенный пункт Мелладж в Идлибе
Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

 Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям
2:09   13 Июня 2020
Экономика

"Газпром" назвал смену руководства "Белгазпромбанка" незаконной

"Газпром" назвал смену руководства "Белгазпромбанка" незаконной

Действия Нацбанка Белоруссии по смене руководства "Белгазпромбанка" нарушают закон. Об этом говорится в совместном заявлении "Газпромбанка" и "Газпрома".

Обе организации являются акционерами "Белгазпромбанка". В документе говорится, что 11 июня Нацбанк Белоруссии назначил исполняющего обязанности председателя правления и исполняющего обязанности зампреда правления "Белгазпромбанка". Назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления банка властями страны.

Действия регулятора расценены как нарушение законодательства республики и Евразийского экономического союза. Отмечается, что они непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров., а также клиентов и вкладчиков.

Акционеры намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...