Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в цвет российского флага в честь Дня России

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае стал цветом российского триколора в честь Дня России. Об этом сообщила администрация башни в Twitter.

В сообщении пожелали российской общине в Дубае хорошего праздника. Администрация небоскреба ведет традицию подсвечивать здание высотой 828 метров по случаю национальных дней дружественных держав. Об этом пишет РИА Новости.

Ежегодно 12 июня отмечается День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. 12 июня 1991 года состоялись первые в России выборы президента.

1 июля 2020 года станет всероссийским днем голосования по поправкам к Конституции. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что участие в голосовании будет безопаснее похода в магазин во время пандемии коронавируса. Обеспечение государством доступности и качества медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства за защиту прав трудящихся и многое другое предлагается закрепить в Основном законе страны.