Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в цвет российского флага в честь Дня России

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в цвет российского флага в честь Дня России

 "Отмазываться не собираюсь": Ефремов заявил, что не будет пытаться избежать наказания

"Отмазываться не собираюсь": Ефремов заявил, что не будет пытаться избежать наказания
"Газпром" назвал смену руководства "Белгазпромбанка" незаконной

"Газпром" назвал смену руководства "Белгазпромбанка" незаконной

 ЦПВС: террористы обстреляли населенный пункт Мелладж в Идлибе

ЦПВС: террористы обстреляли населенный пункт Мелладж в Идлибе
Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

 Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в цвет российского флага в честь Дня России

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в цвет российского флага в честь Дня России

 "Отмазываться не собираюсь": Ефремов заявил, что не будет пытаться избежать наказания

"Отмазываться не собираюсь": Ефремов заявил, что не будет пытаться избежать наказания
"Газпром" назвал смену руководства "Белгазпромбанка" незаконной

"Газпром" назвал смену руководства "Белгазпромбанка" незаконной

 ЦПВС: террористы обстреляли населенный пункт Мелладж в Идлибе

ЦПВС: террористы обстреляли населенный пункт Мелладж в Идлибе
Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

 Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям
1:48   13 Июня 2020
Общество

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в цвет российского флага в честь Дня России

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в цвет российского флага в честь Дня России

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае стал цветом российского триколора в честь Дня России. Об этом сообщила администрация башни в Twitter.

В сообщении пожелали российской общине в Дубае хорошего праздника. Администрация небоскреба ведет традицию подсвечивать здание высотой 828 метров по случаю национальных дней дружественных держав. Об этом пишет РИА Новости.

Ежегодно 12 июня отмечается День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. 12 июня 1991 года состоялись первые в России выборы президента.

1 июля 2020 года станет всероссийским днем голосования по поправкам к Конституции. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что участие в голосовании будет безопаснее похода в магазин во время пандемии коронавируса. Обеспечение государством доступности и качества медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства за защиту прав трудящихся и многое другое предлагается закрепить в Основном законе страны.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#дубай #триколор #день россии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...