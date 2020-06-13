"Отмазываться не собираюсь": Ефремов заявил, что не будет пытаться избежать наказания

Михаил Ефремов, из-за которого в ДТП погиб водитель, рассказал, что не намерен избегать ответственности за произошедшее. Об этом актер заявил в видеообращении на YouTube-канале "Гражданин поэт".

По словам Ефремова, ему нет прощения от жены, детей и всех, кто ему верил. Он рассказал, что непростительно садиться за руль "по пьянке", когда в результате гибнет невинный человек. Он отметил, что многие считают, что его, как артиста, будут отмазывать. Ефремов заявил, что не собирается и не будет избегать наказания. Об этом пишет ТАСС.

ДТП, в котором Михаил Ефремов выехал на встречку в пьяном состоянии и врезался в авто доставки, произошло в понедельник, 8 июня. В результате от тяжелых, несовместимых с жизнью травм, водитель скончался в больнице. Экспертиза подтвердила, что в крови артиста был обнаружен алкоголь. Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Ему грозит 12 лет колонии за нарушение закона и гибель человека в результате ДТП.