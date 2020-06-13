Турция планирует добывать нефть у берегов Ливии, создав военно-морскую базу в Мисурате

Турция намерена открыть две военные базы в Ливии. Об этом сообщили в Telegram-канале "Повестка дня Турции" со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.

Как пишет издание, ВС Турции планируют занять военную авиабазу Аль-Ватыя, чтобы развернуть систему ПВО и хранить на ней беспилотники. Отмечается, что в планы Анкары входит переоборудовать порт Мисураты под военно-морскую базу. Автор статьи рассказал, что в ближайшее время турецкие корабли начнут добывать нефть у берегов Ливии. Об этом пишет ФАН.

Представитель Восточного правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов заявил, что Анкара с помощью военных баз пытается поддержать боевиков нелигитимного ПНС Ливии и защитить руководство. По словам эксперта, Турция своими действиями нарушает договоренности, которые были достигнуты на переговорах в Берлине и исключают всякое военное вторжение, создание военных объектов и передачу вооружения стране.