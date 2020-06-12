ЦПВС: террористы обстреляли населенный пункт Мелладж в Идлибе

Российские военные зафиксировали обстрел населенного пункта Мелладж в сирийском Идлибе. Об этом на брифинге рассказал глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Александр Щербицкий.

Глава ЦПВС заявил, что населенный пункт обстреляли боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". Он напомнил, что на территории Идлибской зоны деэскалации с 6 марта нынешнего года действует режим прекращения огня. Соглашение о перемирии было подписано главами России и Турции. Со стороны протурецких незаконных вооруженных формирований обстрелов за минувшие сутки зафиксировано не было.

Щербицкий также рассказал о патрулировании в провинции Алеппо. Военная полиция РФ осуществляет его в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями.