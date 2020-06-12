Московский оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с CОVID-19

За сутки в Москве скончались 44 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в столичном оперштабе.

Всего в Москве зафиксировано 3231 смертельный случай среди пациентов с COVID-19. За время пандемии в столице РФ выявлено более 202 тыс. случаев коронавируса. Выздоровело более 118 тыс. человек.

С 9 июня мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим самоизоляции. Жителям столицы рекомендовано ношение масок и перчаток в общественных местах и на улице.