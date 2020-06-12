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Турция планирует добывать нефть у берегов Ливии, создав военно-морскую базу в Мисурате
ЦПВС: террористы обстреляли населенный пункт Мелладж в Идлибе

ЦПВС: террористы обстреляли населенный пункт Мелладж в Идлибе

 Суздальцев: Киев называет Минские соглашения "никчемными документами" от бессилия

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 Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям
23:18   12 Июня 2020
Общество

Московский оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с CОVID-19

Московский оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с CОVID-19

За сутки в Москве скончались 44 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в столичном оперштабе.

Всего в Москве зафиксировано 3231 смертельный случай среди пациентов с COVID-19. За время пандемии в столице РФ выявлено более 202 тыс. случаев коронавируса. Выздоровело более 118 тыс. человек.

С 9 июня мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим самоизоляции. Жителям столицы рекомендовано ношение масок и перчаток в общественных местах и на улице.

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Автор: Яна Либерман
#пандемия #коронавирус

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