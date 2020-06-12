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Суздальцев: Киев называет Минские соглашения "никчемными документами" от бессилия

Суздальцев: Киев называет Минские соглашения "никчемными документами" от бессилия

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23:07   12 Июня 2020
Политика

Суздальцев: Киев называет Минские соглашения "никчемными документами" от бессилия

Суздальцев: Киев называет Минские соглашения "никчемными документами" от бессилия

Украинские власти называют Минские соглашения "никчемными", потому что Киев не в состоянии их выполнить или отменить. В этом убежден российский политолог Андрей Суздальцев.

Вице-премьер Украины Алексей Резников ранее заявил, что с международно-правовой точки зрения Минские соглашения "никчемны". Он при этом призвал и дальше использовать столицу Белоруссии в качестве площадки по урегулированию кризиса в Донбассе.

Суздальцев оценил заявление Резникова. Минские соглашения, по его словам, являются документом международного права, зарегистрированном в ООН. Высказывания украинских властей говорят об уровне образования нынешней украинской элиты, отметил политолог. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Украинской стороне очень не нравятся Минские соглашения, потому что их нельзя отменить или поменять. Выполнить их, как отметил Суздальцев, Киев не в состоянии.  

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Автор: Илья Романович
#украина #минские соглашения

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