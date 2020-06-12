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22:09   12 Июня 2020
Политика

Libyan Crimes Watch сообщила о преступлениях со стороны группировок Сарраджа в Тархуне

Libyan Crimes Watch сообщила о преступлениях со стороны группировок Сарраджа в Тархуне

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии оккупировали ливийский город Тархуна. Местные жители вынуждены терпеть бесчеловечное обращение со стороны вооруженных бандитов, сообщили в Libyan Crimes Watch.

Организация Libyan Crimes Watch (LCW) обеспокоена распространением преступной деятельности со стороны боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Речь идет о городе Тархун, который находится в оккупации триполитанских группировок Файеза Сарраджа, передает Федеральное агентство новостей.

Вооруженные боевики терроризируют местное население, а также разрушают инфраструктуру региона. В LCW сообщают о нападениях, грабежах, поджогах. Руководство организации призывает террористов ПНС немедленно прекратить свою агрессию в отношении мирных граждан.  

В большом материале ФАН рассказали о том, что в Тархуне были найдены массовые захоронения людей. Отмечается, что за смерть ливийцев должна ответить Турция, которая спонсирует главу ПНС Файеза Сарраджа вооружением и отправляет в Триполи сирийских наемников.

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Автор: Ирина Большунова
#политика #ливия #хафтар #саррадж #пнс ливии

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