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20:57   12 Июня 2020
Общество

Сборная РФ по гидрофлаю провела шоу в честь Дня России в акватории Невы

Сборная РФ по гидрофлаю провела шоу в честь Дня России в акватории Невы

Сборная РФ по гидрофлаю подняла над акваторией Невы триколор. Спортсмены решили устроить эффектную акцию и таким образом отпраздновать День России.

Российский флаг площадью 60 квадратных метров поднялся над водой более чем на 12 метров, подчеркивает издание "Город+". Как уточняется, участвуя в акции, спортсмены испытали чувство гордости и патриотизм.

"Нева — река суровая, к ней нужно быть максимально готовым. Опыт позволяет выходить из разных внештатных ситуаций", — приводят слова основателя сборной РФ по гидрофлаю Дениса Корнеловича журналисты телеканала "360".

После окончания торжественной части мероприятия спортсмены продемонстрировали самые эффектные трюки: вращение "Спин", трюк "Супермен", а также сальто на воде. 

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Автор: Руслан Неглинный
#петербург #день россии

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