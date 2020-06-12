Беглов рассказал о полученных идеях от петербуржцев по развитию города

В ходе онлайн-встречи с активными жителями города губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов получил от них новые идеи по развитию Северной столицы.

На своей странице "ВКонтакте" Беглов поделился результатами встречи с врачами, педагогами и историками Санкт-Петербурга, которые предложили губернатору идеи по развитию города. Информацию передает издание "Невские новости".

В их числе восстановление выставки детской книги в Аничковом дворце, объединенная экспозиция школьных музеев и развитие образовательных программ об истории города.

Беглов предложил горожанам оставлять свои идеи у него на странице в социальной сети и поздравил петербуржцев с национальным праздником.