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20:23   12 Июня 2020
Экономика

Беглов рассказал о полученных идеях от петербуржцев по развитию города

Беглов рассказал о полученных идеях от петербуржцев по развитию города

В ходе онлайн-встречи с активными жителями города губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов получил от них новые идеи по развитию Северной столицы.

На своей странице "ВКонтакте" Беглов поделился результатами встречи с врачами, педагогами и историками Санкт-Петербурга, которые предложили губернатору идеи по развитию города. Информацию передает издание "Невские новости".

В их числе восстановление выставки детской книги в Аничковом дворце, объединенная экспозиция школьных музеев и развитие образовательных программ об истории города.

Беглов предложил горожанам оставлять свои идеи у него на странице в социальной сети и поздравил петербуржцев с национальным праздником.

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Автор: Илья Романович
#развитие #беглов #деньроссии

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