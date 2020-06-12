Комиссар Яррик рассказал, как САА удалось остановить прорыв террористов в Идлибе

САА удалось не допустить прорыв террористов из Идлибской зоны деэскалации в районе населенного пункта Танджара. Боевики потерпели сокрушительное поражение.

О причинах победы сирийской армии в Идлибе рассказал руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

САА в понедельник одержала победу над террористами в Идлибской зоне деэскалации в районе населенного пункта Танджара. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Наступление боевиков оказалось не совсем удачным, так как террористы были под прицелом артиллерии Сирии, а на военных аэродромах уже находились бомбардировщики сирийских ВВС в полной боевой готовности.

Террористы потеряли более 30 человек,. Также в ходе ожесточенного боя были сожжены 9 автомобилей. Те, кто пытался сбежать, умерли под огнем сирийской авиации. Наступление террористов закончилось поражением.

На сегодняшний день сирийская армия одна из самых обученных армий на Ближнем Востоке. Сирийцы прошли хорошую подготовку за столь длительный промежуток времени, отметил Яррик, комментируя победу САА.