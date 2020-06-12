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20:05   12 Июня 2020
Общество

Специалисты ВОЗ оценили риск передачи коронавируса через грудное молоко

Специалисты ВОЗ оценили риск передачи коронавируса через грудное молоко

Коронавирусная инфекция еще ни разу не передавалась от матери к ребенку через грудное молоко, заявили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Риск передачи коронавирусной инфекции через грудное вскармливание пока не удалось определить, рассказали в организации. Живой вирус еще ни разу не был обнаружен в молоке матери.

Ученым до сих пор не удалось установить, может ли коронавирусная инфекция передаваться ребенку от матери во время беременности. В образцах амниотической жидкости и плацент вирус обнаружить не удалось, пишет NEWS.ru. Всего в России зарегистрировано 8987 заболевших COVID-19 за последние сутки, сообщает "360".

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Автор: Кристина Мокроусова
#воз #грудное молоко #коронавирус

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