Германия придумала способ для использования полной мощности "Северного потока — 2"

Немецкое федеральное правительство потратит 9 млрд евро на развитие экологически чистого топлива, что позволит задействовать мощности СП-2 на 100%, сообщает польское издание BiznesAlert.

Компания "Газпром" несколько лет изучает возможность использования мощностей "Северного потока — 2" для поставок в Европу водорода. Берлин также заинтересован в такой возможности, поэтому принял десятилетнюю стратегию по развитию использования водорода как экологически чистого энергоносителя.

Такой ход Германии сводит на нет решение газовой директивы ЕС. Также страна сможет использовать российский газопровод в еще одном направлении, что откроет широкую перспективу.

Издание отмечает, что немецкие власти используют свое главенство в Евросоюзе, которое начнется с 1 июля, для создания крупной международной сети поставок.