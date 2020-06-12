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19:54   12 Июня 2020
Политика

Макрон направил Путину поздравление с Днем России

Макрон направил Путину поздравление с Днем России

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил главу государства Владимира Путина и граждан РФ с Днем России.

Об этом сообщает посольство Франции в Москве.

Днем 12 июня президент РФ Владимир Путин прибыл на Поклонную гору в Москве и поздравил граждан страны с Днем России. Также глава государства поучаствовал в церемонии поднятия российского триколора и наградил золотыми медалями героев труда РФ. Мероприятие прошло в очном формате и стало первым с конца марта, когда в России стали вводиться ограничения из-за пандемии коронавируса. Также глава государства в День России рассказал о поправках в Конституцию, пишет "Царьград".

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Автор: Василий Пименов
#путин #макрон #день россии

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