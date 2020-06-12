Клинцевич о новом статусе Украины в НАТО: США продолжат нагнетать обстановку у границ РФ

США продолжат использовать Украину в личных военно-политических целях, которые связаны с нагнетанием обстановки у границ России. Так член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич прокомментировал получение Киевом статуса партнера в НАТО.

Украине никогда не стать полноценным членом Североатлантического альянса, заметил сенатор в беседе с корреспондентом «Политики сегодня».

«Украиной как плацдармом будут пользоваться только американцы. Формально они дадут поучаствовать отдельным странам НАТО в тренировках в приближенных к российским условиям. Это так называемая "ситуация освоения военного плацдарма РФ". Географически и климатически Украина похожа на Россию, проводить там учения очень удобно. США уже используют для этого Прибалтику и Польшу, теперь будет и Украину», — уверен Клинцевич

По мнению сенатора, формат нового партнерства НАТО позволит США усилить военную активность у границ России.

«Это явно не дружественный шаг по отношению к России со стороны НАТО. Мы должны понимать, что вблизи границ Крыма американцы строят разведывательный центр, который будет контролировать побережье Черного моря и Крым. Но у Украины от флота там осталось три посудины, и разговоры о том, что якобы американцы построят и отдадут им — в пользу бедного», — рассуждает парламентарий.

НАТО не посмеет вмешаться в конфликт на юго-востоке Украины, но военно-политический аспект в стране будет постоянно нагнетаться, считает сенатор.

«У Украины давно нет государственного суверенитета, оттуда и проблемы с ведением самостоятельной военной политики. Украина давно стала страной- спойлером, которую используют в экономическом, политическом , и военном плане. И дальше будут использовать, вплоть до полной потери суверенитета», — заключил собеседник издания.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. Но это не означает приближение включения страны в альянс на правах полноценного члена. Новый статус позволит украинским военным участвовать в совместных учениях с войсками НАТО, а также обмениваться большим количеством разведывательной информации.

Украина — шестая страна-партнер альянса, получившая такой статус после Грузии, Иордании, Австралии, Финляндии и Швеции.