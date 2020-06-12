Бредихин: за массовым захоронением жителей Тархуны стоят боевики ПНС и Турция
Массовая гибель жителей Тархуны лежит на совести боевиков так называемого Правительства национального согласия и Турции, считает кандидат исторических наук, главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин.
На прошлой неделе на территории Тархуны было обнаружено массово захоронение людей. Боевики ПНС обвинили в их гибели Ливийскую национальную армию, однако факты доказывают обратное.
По словам политолога Антона Бредихина, скорее всего, удары по мирному населению Ливии наносили турецкие беспилотники. Так, он считает, что силы ПНС просчитались, когда возложили ответственность на ЛНА.
"Они столкнулись с тем, что есть факты, которые нельзя подтасовать: нельзя переделать время гибели: нельзя переделать время гибели людей, потому что это все сейчас очень легко установить. ПНС наступило на грабли, получив удар по самим себе, потому что эти захоронения связаны напрямую с деятельностью Правительства национального согласия", — поделился эксперт мнением с корреспондентом Федерального агентства новостей.