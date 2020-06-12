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18:48   12 Июня 2020
Экономика

Индия разглядела в России крупного партнера по энергетической отрасли

Индия разглядела в России крупного партнера по энергетической отрасли

Сотрудничество между государствами поможет Нью-Дели в решении вопроса поиска альтернативного топлива для транспорта, рассказал посол Индии в Москве Венкатеш Варма.

После проведения Восточного экономического форума, на котором присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди, страны обменялись инвестициями в энергетическом комплексе, а сейчас Россия становится крупнейшим партнером для Индии по энергетическому комплексу, сообщил Варма.

Во время форума РФ и Индия договорились об энергомосте с участием нефти, угля и сжиженного природного газ, отметил посол. Сотрудничество стран является решением задачи для Нью-Дели по поиску нетрадиционных видов топлива для транспорта.

Российская компания "НОВАТЭК" наладила в Индию поставки углеводородного газа, который на месте используется в автомобилях, сообщается в материале Интерфакс.

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Автор: Василий Пименов
#топливо #индия #энергетика

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