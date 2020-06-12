Зеленский продолжает говорить о Крыме из-за давления националистов

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает регулярно поднимать крымский вопрос из-за давления украинских националистов. Об этом корреспонденту «Политики сегодня» рассказал член Совета Федераций от Крыма Сергей Цеков.

«Зеленский находится под мощным давлением националистов. Их на Украине минимум 10 процентов. Они запугали и верхушку страны, и рядовых граждан. Акции националистов носили устрашающих характер, вплоть до убийств. Они не давали осуществлять судебные разбирательства. Зеленский говорил правильные вещи во время избирательный компании. Но когда он стал президентом, оказалось, что он просто идет у них на поводу», — считает сенатор.

Ранее президент Украины написал в Twitter, что хочет вернуть обсуждение «вопроса Крыма» в повестку дня. С таким предложением он выступил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. По словам Зеленского, тот инициативу поддержал.

По мнению Цекова, кроме заигрываний с националистами, Зеленскому приходится подогревать интерес к Украине для мирового сообщества. Чтобы как-то держаться на плаву, президент вынужден постоянно говорить о «возвращении Крыма».

«Я убежден: Зеленский понимает, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Если бы он бы человеком глубоким и знал историю, то понял бы, что нахождение Крыма в составе Украины было не справедливым. Крым по своему национальному составу, по менталитету, по духу, всегда был в составе России. В 2014 году произошло восстановление справедливости», — говорит собеседник издания.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считает полуостров своей, но «временно оккупированной территорией», и призывает Запад поддержать такую позицию.

В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».