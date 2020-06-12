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18:24   12 Июня 2020
Политика

Посла РФ в Бухаресте вызвали на беседу в МИД Румынии

Посла РФ в Бухаресте вызвали на беседу в МИД Румынии

Посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали на беседу в МИД Румынии после выступления спикера российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой о Национальной стратегии обороны.

Как отметили в румынском ведомстве, Россия не должна удивляться упоминанию в документе, так как это является следствием "известного поведения" страны.

"Такое поведение оценивается как дестабилизирующее, в том числе на уровне НАТО и Европейского союза", — указывается в сообщении МИД Румынии.

Ведомство отметило, что обеспокоенность РФ должна сопровождаться "правильной оценкой строго оборонительных мер" Румынии. Также в заявлении МИД говорится, что политика Румынии как государства — члена НАТО является предсказуемой и отражает статус страны. Кроме того, ведомство не исключило "прагматичный диалог" с РФ при условии "реальной приверженности" Москвы.

Ранее Румыния обнародовала проект национальной стратегии обороны государства до 2024 года, в котором Россию могут признать враждебным государством и угрозой для страны, пишет "Царьград".

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Автор: Юлия Яковлева
#мид рф #румыния #мария захарова

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