Различия между мужским и женским полом являются базовыми понятиями самой жизни, но рассуждения о равенстве однополых и традиционных семей маскируют их, уверен семейный психолог Анатолий Добин.

Различные рассуждения о равенстве и дискриминации по половому признаку ведутся не первый десяток лет, однако зачастую в таких дискуссиях теряются самые базовые понятия, с которыми просто невозможно поспорить. Например, что мужчина и женщина отличаются друг от друга.

Добин в ходе общения с корреспондентом Nation News напомнил, что про равенство ведутся дискуссии последние 100 лет. По его мнению, проблема заключается в том, что такие разговоры скрывают фундаментальную проблему различий.

Отрицание абсолютно очевидных вещей сводит любую дискуссию на эту тему к абсурду из-за подмены понятий. Таким образом даже физические очевидные различия воспринимаются в качестве элемента некой иерархии, которая как бы унижает того, кто находится на нижней ступени.

Одна из поправок, предложенных в Конституцию РФ, должна закрепить понятие брака как "союза между мужчиной и женщиной". Всероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Даты его проведения выбрал лично глава РФ Владимир Путин.

Российский лидер выразил уверенность в том, что большинство граждан поддержат поправки к Конституции РФ, сообщает телеканал "360".