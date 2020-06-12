НАТО предоставила Украине статус партнера с расширенными возможностями, заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

Соответствующее решение признает существенный вклад Украины в миссии НАТО, однако новый статус не означает решений по вопросу членства в организации, подчеркнула Лунгеску. По ее словам, новый статус предоставляет Украине более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости.

"Новый статус демонстрирует последовательную приверженность НАТО партнерству с Украиной", — заявила Лунгеску.

Отметим, Украина стала шестой страной, получившей статус партнера расширенных возможностей НАТО. Ранее этот статус получили Финляндия, Швеция, Австралия, Иордания и Грузия.