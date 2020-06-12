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18:13   12 Июня 2020
Армия

НАТО предоставила Украине статус партнера с расширенными возможностями

НАТО предоставила Украине статус партнера с расширенными возможностями

НАТО предоставила Украине статус партнера с расширенными возможностями, заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

Соответствующее решение признает существенный вклад Украины в миссии НАТО, однако новый статус не означает решений по вопросу членства в организации, подчеркнула Лунгеску. По ее словам, новый статус предоставляет Украине более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости.

"Новый статус демонстрирует последовательную приверженность НАТО партнерству с Украиной", — заявила Лунгеску.

Отметим, Украина стала шестой страной, получившей статус партнера расширенных возможностей НАТО. Ранее этот статус получили Финляндия, Швеция, Австралия, Иордания и Грузия.

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Автор: Илья Романович
#украина #нато #армия

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