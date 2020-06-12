Глава Минздрава РФ заявил о том, что жара не способствует снижению активности COVID-19

Жара не снижает активность коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Также министр подчеркнул, что говорить о полном снятии всех ограничительных мер из-за коронавируса в российских регионах пока рано.

По оценкам Министерства здравоохранения, 21 регион России находится в стабильном положении в настоящий момент, но в остальных регионах страны этого пока не наблюдается. Об этом он сообщил во время интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

На текущий момент в России зафиксировано почти 512 тысяч случаев COVID-19.