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18:11   12 Июня 2020
Общество

Глава Минздрава РФ заявил о том, что жара не способствует снижению активности COVID-19

Глава Минздрава РФ заявил о том, что жара не способствует снижению активности COVID-19

Жара не снижает активность коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Также министр подчеркнул, что говорить о полном снятии всех ограничительных мер из-за коронавируса в российских регионах пока рано.

По оценкам Министерства здравоохранения, 21 регион России находится в стабильном положении в настоящий момент, но в остальных регионах страны этого пока не наблюдается. Об этом он сообщил во время интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

На текущий момент в России зафиксировано почти 512 тысяч случаев COVID-19.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #жара #коронавирус #Мурашко

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