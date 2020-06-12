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18:06   12 Июня 2020
Общество

Петербургские школы 1 сентября снова начнут принимать учащихся

Петербургские школы 1 сентября снова начнут принимать учащихся

Образовательные учреждения будут полностью обеспечены необходимым оборудованием для безопасной работы к 1 сентября, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Воспитанников и учащихся снова начнут принимать в школах и детских садах Петербурга, но с соблюдением строгих правил. Меры предосторожности для педагогов и воспитателей будут зависеть от эпидемиологической обстановки. Власти города вместе с Роспотребнадзором разрабатывают решения, которые позволят обезопасить детей и сотрудников.

Беглов также перечислил основные правила работы учреждений: обязательная влажная уборка и дезинфекция помещений, бесконтактная термометрия, дозаторы с антисептиками и отказ от массовых мероприятий. Подготовку к учебному сезону планируют завершить к 15 августа. Ранее телеканал "360" сообщал, что за прошедшие сутки в России выявили 8987 заболевших COVID-19.

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Автор: Василий Пименов
#петербург #беглов #школы #ограничения

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