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18:03   12 Июня 2020
Общество

Мурашко попросил россиян прислушиваться к советам врачей по коронавирусу

Мурашко попросил россиян прислушиваться к советам врачей по коронавирусу

Полностью отказываться от режима самоизоляции пока преждевременно, рассказал глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Ситуация с COVID-19 в целом управляемая, однако во всех регионах РФ нужно по-прежнему придерживаться рекомендаций медицинских работников, а также региональных штабов по борьбе с заболеванием, подчеркнул он. Глава ведомства назвал советы специалистов невероятно ценными в условиях пандемии.

Безопасность граждан зависит от того, будут ли они проявлять дисциплинированность. Об этом Мурашко заявил в беседе с Наилей Аскер-заде в эфире канала "Россия-24".

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Автор: Яна Либерман
#минздрав #коронавирус #Мурашко

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