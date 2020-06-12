Путин получил поздравление с Днем России от президента Молдавии

Поздравление с Днем России направил гражданам РФ и президенту Владимиру Путину лидер Молдавии Игорь Додон. Он отметил готовность к укреплению двустороннего сотрудничества.

Президент Владимир Путин в честь Дня России принял поздравление от молдавского народа и лично от лидера Молдавии Игоря Додона. Иностранный политик на своей странице в Фейсбук отметил, что такой праздник, как День России, дает ему возможность подчеркнуть все достижения нашей страны как во внешней, так и во внутренней политике. Он также напомнил и о насыщенной истории российско-молдавских отношений и рассказал о дальнейших перспективах развития двух стран.

"Хочу подтвердить готовность к совместным шагам по укреплению двустороннего сотрудничества по различным направлениям, представляющим взаимный̆ интерес", — сообщил президент Молдавии.

День России ежегодно празднуется 12 июня с 1994 года. Указом президента Российской Федерации День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником 2 июня 1994 года.