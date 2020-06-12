ФАН проводит опрос по похищенным в Ливии российским социологам

Россияне сегодня отмечают День России, хотя это празднование сильно отличается от предыдущих из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Второй год в далекой ливийской тюрьме встречают этот праздник два гражданина России.

Командировка двух российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливию более года назад обернулась для них кошмаром. Второй год они находятся в тюрьме "Митига", куда их незаконно поместили террористы Правительства национального согласия Ливии. Федеральное агентство новостей решило провести "ВКонтакте" опрос, чтобы узнать, как относятся россияне к судьбе соотечественников, попавших в такую беду.

Вопрос в нем простой: "Что должна сделать Российская Федерация?" Вариантов ответов, конечно, не может быть много, и они все очевидные. Самым очевидным кажется первый ответ: "РФ должна вытащить наших граждан из плена любыми методами. Дипломатическими или даже военными". Очевидно, что бездействие, не говоря уже об извинениях перед террористическим ПНС Ливии, было бы предательством.