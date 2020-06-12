Две сотни россиян отгуляют за всех остальных

В эти минуты на Красной площади отмечается День России. Праздничным концертом, правда, в офлайн-формате наслаждается только 200 россиян. И большинство из них — медики-волонтеры.

Трибуны в лучших традициях противопандемийных мер — стулья на них стоят с учетом социальной дистанции. На входе участникам с пригласительными измеряют температуру, выдают перчатки и маски.

В эфире концерт покажут после восьми вечера. Новосибирск однако смотрит его прямо сейчас.

Красная площадь сейчас больше похожа на сборы МВД. Счастливые сотрудники фотографируются на фоне пустого центра. Такого праздника они еще не видели.

На градуснике 24. Жара волонтеров не пугает, поскольку им вирус не испугал. Часть из них работали в «красной зоне», другие доставляли адресную помощь — еду и лекарства. За это герои нашего времени получили медали.

К неравнодушным россиянам со сцены уже обратился первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Сначала кажется, что нас меньше, чем обычно, но нас гораздо больше, чем может вместить любой зал», — сообщил он с гордостью.

К акции #мывместе за время самоизоляции примкнуло 116 тысяч волонтеров. Кириенко подчеркнул, что нашей стране свойственно объединяться в трудные времена.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что когда беда только пришла в Россию, были снега и дожди. Сейчас же светит солнце.

«Жизнь если не возродилась совсем, то близка к возрождению», — вселила надежду Голикова.

Помимо политических деятелей волонтеров поздравляют артисты. Олег Газманов, Григорий Лепс, Николай Басков, Игорь Николаев, Лариса Долина и певица Валерия.

Студент-медик Костя Князев впервые за 20 лет на Красной площади — и сразу на персональном концерте. Скромный парень не снимает маску, позируя с грамотой и медалью. Из родного Королева каждый день ездил в Москву оказывать помощь нуждающимся. За несколько месяцев побывал на всех станциях метро.

За пределы огражденной площади праздничная обстановка не выходит. Москвичи гуляют. Слышится даже иностранная речь. Многие прохожие однако без масок. Это очень заметно на фоне полностью защищенных ответственных волонтеров.

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал не выходить из дома в июньские праздники, смотреть трансляции в интернете — ведь вирус не побеждён. Бывший главный санитарный врач РФ Григорий Онищенко советовал не покидать родных стен и по другой причине — к солнцепёку после длительной изоляции приучать себя необходимо постепенно.

Волонтеры на площади, правда, сидят под палящим солнцем весь концерт. Спасают только редкие облака и заботливые вопросы сотрудников МВД.

«Девушка, вам не плохо, все хорошо?» — слышится голос доброго полицейского.

Его коллега спустя минуту начнет с того же, но спросит о другом.

«Девушка, у вас есть информация до скольки все это?»

День России — праздник молодой, но очень важный в нашем календаре, ответит ведущий. Гуляем до последнего. Кстати, ведущий же выступает змеем-искусителем. Не настаивает, но предлагает оголить волонтерам лица — мол, телезрители будут рады увидеть живые улыбки, а расстояние ведь все равно соблюдается!

О том, что праздник все-таки проходит во времена тяжелые, напоминают многочисленные скорые и объявления о продаже защитных масок даже в сувенирных лавках.

12 июня в этом году особенное. Тем радостнее будет вернуться к пышным празднествам в грядущем году. А впереди еще перенесенный Парад Победы.