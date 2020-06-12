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17:03   12 Июня 2020
Общество

Психолог Амбарцумян заявила о травмировании психики ребенка, воспитывающегося ЛГБТ-парами

Психолог Амбарцумян заявила о травмировании психики ребенка, воспитывающегося ЛГБТ-парами

Усыновление ребенка однополой парой грозит появлением у него психических травм и прочих отклонений, считает врач-судебно-психиатрический эксперт, психиатр, психотерапевт, сексолог Анна Амбарцумян.

Видео Федерального агентства новостей, посвященное поправке к Конституции, которая закрепляет под понятием брака союз мужчины и женщины, вызвало резонанс в Сети и стало темой многочисленных обсуждений.

Гомосексуализм является психическим отклонением, а значит усыновлять детей таким парам нельзя, передает мнение эксперта издание "НьюИнформ".

Ребенку в однополых семьях не дают права выбора, он уже обречен следовать примеру взрослых. Все это может привести к деградации населения, так как число людей с отклонениями психического характера будет постоянно увеличиваться в стране, заявила Амбарцумян.

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Автор: Ирина Большунова
#дети #лгбт

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