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Психолог Амбарцумян заявила о травмировании психики ребенка, воспитывающегося ЛГБТ-парами

 Голикова поблагодарила волонтеров-медиков за работу в «красной зоне»

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 Запад выдает воспитание детей в однополых браках за норму ради политических очков

Запад выдает воспитание детей в однополых браках за норму ради политических очков
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16:55   12 Июня 2020
Общество

В "Родительском комитете" рассказали о негативном влиянии гомосексуальных пар на детей

В "Родительском комитете" рассказали о негативном влиянии гомосексуальных пар на детей

Традиционная семья, которая без изменений прошла через тысячи лет человеческой истории, в наше время подвергается трансформации. На Западе намеренно размывают само понятие брака и вводят однополые браки с правом усыновления детей.

Однополые браки заведомо обречены на бесплодие, поэтому такие люди стремятся получить право на усыновление детей. О том, как может повлиять на детей воспитание в однополой семье, в беседе с корреспондентом "ПолитЭксперта" рассказала Представитель некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья "Родительский комитет" Любовь Качесова.

Она убеждена, что брак — это только союз мужчины и женщины, а однополые браки — не более, чем сожительство в разврате жертв секс-пропаганды и порнографии. Собеседница издания считает, что ребенок, попавший в такую среду не сможет развить важнейшие моральные качества: целомудрие и стыдливость в отношении к противоположному полу.

Недавно Федеральное агентство новостей опубликовало ролик, посвященный поправке в Конституцию РФ, закрепляющей понятие семьи как союза мужчины и женщины и исключающей любую иную трактовку этого понятия. Голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля.

 

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Автор: Ирина Большунова
#брак #усыновление детей

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